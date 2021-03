Werner wurde am 1. Februar 1935 in Reichenbach als Sohn von Albert und Anna Steiner geboren und wuchs mit einer älteren Schwester und einem jüngeren Bruder auf. Er besuchte in Reichenbach die Primarschule und später in Frutigen die Sekundarschule. Bei der Schär AG in Thun liess er sich zum Schriftsetzer ausbilden und lernte Annemarie Zürcher kennen. Nach der Heirat 1957 wurden dem Ehepaar die Söhne Heinz und Jürg geschenkt.

Während der Schulzeit der Söhne trainierte Werner viel mit dem Velo, sammelte Briefmarken und spielte Anfang der Saison begeistert beim Grümpelturnier des FC Frutigen mit. Die Familienferien am Meer standen dann meist im Zeichen der Erholung von diversen Blessuren.

Lange Jahre war Werner bei der Egger AG in Frutigen als Maschinensetzer tätig, bildete sich zum Korrektor…