Die Entwicklung und Zulassung der Corona-Impfstoffe lief in den letzten Monaten im Schnellzugstempo ab – ein Prozess, der sonst Jahre dauert. Zeit also, in aller Ruhe einen Blick auf die komplexen Entwicklungsschritte wirksamer und sicherer Arzneien zu werfen.

Hunderte von Wissenschaftlern und Medizinern suchen in einem jahrelangen Prozess nach einem neuen Medikament. Von der Grundlagenforschung bis hin zur Markteinführung ist ein immer grösserer Entwicklungsaufwand nötig, und Tausende neuer Arzneikandidaten müssen auf dem Weg über die Klinge springen.

Weil Arzneimittel – definiert als «Produkte zur Erkennung, Verhütung oder Behandlung von Krankheiten, Verletzungen und Behinderungen» – zum Einsatz an Mensch oder Tier vorgesehen sind, werden an ihre Wirkung, Verträglichkeit und Sicherheit…