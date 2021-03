Mir ist bewusst, dass man in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber ich finde, dass es in unserem Staat noch möglich sein sollte, seine Meinung kundzutun respektive sich gegen etwas zur Wehr zu setzen, was man nicht richtig findet. Insbesondere dann, wenn man darauf hingewiesen wird, dass diese Möglichkeit besteht.

So habe ich auf die Einführung der Maskenpflicht in unserem Dorf reagiert und dagegen Beschwerde eingereicht. Wer eine Maske trägt und immer noch der Meinung ist, dass dies etwas nützt, der darf das. Aber dass man dazu gezwungen wird, fand ich nicht richtig.

Mein Beschwerdeschreiben an die Regierungsstatthalterin wurde postwendend mit 400 Franken gebüsst. Auch wenn es mit «Verfahrenskosten» betitelt wird, so ist es eben gleichwohl eine amtliche Busse.

Also passt…