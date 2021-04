An einer Auktion in Thun versteigerte der Profi-Gantrufer Alois Wyss Zucht- und Nutzvieh aus dem Oberland. Auch Verkäufer aus der Region waren zugegen. Durchgeführt wurde der Anlass am Mittwoch von der Verbandsgenossenschaft für Simmentaler Alpfleckviehzucht und Alpwirtschaft. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

«Bei deiner Hochzeit hast du alles richtig gemacht. Heute machst du einen Fehler, wenn du nicht zugreifst», rief der 79-jährige Alois Wyss einem Käufer zu. Auch bei der Versteigerung des nächstens Tiers versuchte es der Profi-Gantrufer mit Humor: «2800, 2850 ... kommt schon! Ich muss mich ja schämen, wenn ich heute Abend nach Hause fahre und das Tier für diesen Preis verkauft habe.»

Mit einem Augenzwinkern, Kopfnicken oder mit kurzem Anheben des Programmheftes signalisierten die…