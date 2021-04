Die Profile zeigen es: In Bifigen sollen neue Wohnhäuser entstehen. Ländliches Wohnen sei zunehmend gefragt, sagt der Initiant des Projektes, Stefan Roth.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Gebäude in Bifigen direkt an der Staatsstrasse sind sichtbar sanierungsbedürftig. Doch damit wird sich der heutige Liegenschaftsbesitzer, die Baupro Plus GmbH aus Uetendorf, nicht beschäftigen. Sie plant den Abbruch der Gebäude und anschliessend den Neubau von vier modernen Mehrfamilienhäusern. Das Baugesuch lag bis vor Kurzem auf, Einsprachen sind keine eingegangen.

Interessant sind diese Neubauten auch deshalb, weil in der Gemeinde Wohnungen für die Mitholzer gesucht werden, die wegen der Räumung des Munitionslagers wegziehen müssen (siehe Kasten). Stefan Roth von der Bauherrschaft sind bisher keine konkreten…