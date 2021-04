WISSEN Ein alter Küchentipp, der besonders gut zum kommenden Wochenende passt: Hart gekochte Eier soll man rasch abschrecken, damit sie sich später besser pellen lassen. Aber bringt das Ganze überhaupt etwas? Ja – aber nicht fürs Schälen.

MARK POLLMEIER

In der Küche hat das Abschrecken vor allem einen Zweck: Es senkt schlagartig die Temperatur von Lebensmitteln und unterbricht so den Garvorgang. So macht man es etwa mit blanchiertem Gemüse, damit dieses einigermassen bissfest bleibt. Mancher wirft dafür sogar einige Eiswürfel ins Abschreckwasser.

Auch bei Eiern kann man sich den Schreckeffekt zunutze mache, zum Beispiel bei Frühstückseiern, deren Dotter wachsweich bleiben soll. Aber hat die Kaltwasser-Kur auch Einfluss aufs Schälen? Die Antwort ist: nein. Ob sich die Schale gut oder…