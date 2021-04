Am Samstag, 3. April 2021, hat die Kantonspolizei Bern im Zusammenhang mit unnötigem Verursachen von Fahrzeuglärm in der Stadt Thun gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt. In den Abend- und Nachtstunden wurden auf dem ganzen Gemeindegebiet Autolenkende zur Kontrolle angehalten, die etwa durch das Aufheulen lassen des Motors oder übermässiges Beschleunigen des Fahrzeugs mit unnötigen Lärmemissionen aufgefallen waren. Im Rahmen der Kontrollen wurden die Fahrzeuge in der Folge zum Verkehrsprüfzentrum Allmendingen begleitet, wo die Autos durch Spezialisten der Kantonspolizei Bern technisch überprüft wurden.

Insgesamt werden acht Personen unter anderem aufgrund von unnötigem Verursachen von vermeidbarem Lärm wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz angezeigt. Bei zwei überprüften Autos wurden unerlaubte Abänderungen festgestellt, diese wurden in der Folge sichergestellt.

Die Kantonspolizei wird gestützt auf Feststellungen auch weiterhin im ganzen Kanton Bern solche gezielten Kontrollen wegen Autolärm durchführen.