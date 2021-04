KANTON Nach den jüngsten Beschlüssen des Bundesrats wurde auch die kantonale Covid-19-Verordnung angepasst. Das Tragen von Masken an den Schulen ab der 5. Klasse bleibt obligatorisch. An Kundgebungen dürfen neu 100 Personen teilnehmen.

«Der Regierungsrat begrüsst die Anpassung der Corona-Massnahmen, die der Bundesrat am 14. April beschlossen hat. Die Lockerungen in Gastronomie, Freizeit, Sport, Kultur und Bildung sind ein positives Signal für die Bevölkerung und die betroffenen Bereiche», schreibt die Kantonsregierung in einer aktuellen Mitteilung. Es sei wichtig, dass auch die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen berücksichtigt wurden. Angesichts der epidemiologischen Lage ruft der Regierungsrat die Bevölkerung jedoch dazu auf, die Hygiene- und Distanzregeln weiterhin…