Osterhasen gegen Geschenke

Nino war auf der Osterhasensuche der IG Dorf am Ostersamstag in Adelboden erfolgreich. Freudig überreichte er Alfred Zumbach mit Unterstützung von Papa Tomy Koller seinen Holzhasen. Im Gegenzug erhielt er ein Ostergeschenk aus dem Dorf. Der Osterhase hatte in diesem Jahr gleich 84 Figuren versteckt. 21 Geschäfte hatten für die unterschiedlichen Kinderüberraschungen gesorgt und sich kluge Verstecke ausgedacht. Auf das «Eiertütsche» musste diesmal allerdings verzichtet werden.

TEXT / BILD RUTH STETTLER