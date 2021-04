Wie lange müssen wir uns noch mit der Pandemie herumschlagen? Was ist zurzeit wo erlaubt und wann kehrt der Normalzustand zurück – wenn überhaupt? Fast sinnbildlich für die von Unsicherheiten und Unwägbarkeiten geprägte Krise formierte sich am Wochenende dieses Fragezeichen über den Adelbodner Bergen. Bis daraus ein Ausrufezeichen wird, ist wohl noch eine Menge Geduld gefragt – wenigstens so viel ist sicher.

TEXT: REDAKTION, BILD: YVONNE BALDININI