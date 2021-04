FUSSBALL Die Aktiven der Amateurklubs spielen zurzeit noch nicht. Der Schweizerische Fussballverband hat nun bekannt gegeben, wie es für sie weitergehen soll.

TONI STOLLER

Viele der 285 000 lizenzierten FussballerInnen in der Schweiz dürfen den Spielbetrieb noch nicht aufnehmen. Für den Schweizerischen Fussballverband (SFV) sei es aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr aber klar zu früh, die Saison sofort abzubrechen. «Wir wollen zu Ende spielen, die Hoffnung geben wir noch nicht auf», sagte der Präsident des SFV, Dominique Blanc, zu Beginn der virtuellen Medienkonferenz am vergangenen Freitag. Für viele wäre es keine Überraschung gewesen, wenn die Amateurligen nach 2020 auch in diesem Jahr ihre Saison vorzeitig beendet hätten. Doch die FussballerInnen können noch nicht aufatmen. Die…