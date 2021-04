Viel wurde im letzten Winter über lange Schlangen in Skigebieten geschrieben. Doch bei diesem Schnappschuss von Vera Künzi (siehe unten) ist etwas anderes gemeint. Um den neugierigen Blicken der Fotografin zu entwischen, muss dieses Reptil – vermutlich eine Aspisviper – ein Schneefeld im Kandersteger Oeschiwald überqueren.

Dass man die wechselwarmen Tiere bereits früh im Jahr antrifft, ist keineswegs selten. Nach der Winterruhe sind sie begierig nach Wärme, und so zieht es sie an die Sonne – selbst wenn noch Schnee liegt. Gerade bei Aspisvipern ist das Wärmebedürfnis derart ausgeprägt, dass sie ihr Ruhelager sogar an milden Wintertagen verlassen, um ein paar Sonnenstrahlen einzufangen. Möglicherweise ist das auch ein Grund dafür, warum im Berggebiet viele Exemplare eine vergleichsweise…