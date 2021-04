Im Namen Gottes, des Allmächtigen!

Schon wieder die Bundesverfassung! Diesmal jedoch mit gutem Recht, wie mir scheint. Einerseits, weil ich gerne den Ball aufnehme, den Nils Fiechter in seiner letzten Kolumne steil vor die Tore der Kirchen lostrat, andererseits aber auch, weil ich feststelle, dass dieses Thema unser Tal emotional offenbar sehr bewegt. Besagter Parlamentarier aus dem Bundeshaus will also Gott mit einem Vorstoss aus der Präambel unserer Verfassung verbannen. Dies wohl als frustrierte, trotzige Reaktion auf die erfolgreiche Burkaverbots-Initiative. Der Aufschrei und die Entrüstung der Kirchen und der christlichen Parteien ist ihm dabei so gewiss wie das Amen in der Kirche. Diese warnen mit grosser Sorge vor Identitäts- und Werteverlust oder beklagen die zunehmende…