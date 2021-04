SKICROSS Nachdem der Bundesrat grünes Licht für U20-Breitensportwettkämpfe gegeben hatte, konnte am letzten März-Wochenende die Audi-Skicross-Tour in Melchsee-Frutt durchgeführt werden. So konnten sich die U16- und U20-Fahrer des SX Riders Teams nach dem GiantX-Rennen in Grimentz auf zwei weitere Ernstkämpfe vorbereiten. Leider waren in der Nacht auf Samstag einige Zentimeter Schnee zu viel gefallen, sodass die Piste trotz des grossen Einsatzes zahlreicher Helfer nicht rechtzeitig renntauglich gemacht werden konnte. Zudem verhinderte schlechte Sicht ein sicheres Rennen. So kehrten die Rennfahrer wieder einmal unverrichteter Dinge heim. Am Sonntag herrschten jedoch perfekte Bedingungen. Die SX Riders stellten ihre Topform erneut eindrücklich unter Beweis – unter ihnen auch die Krattigerin…