SCHIESSEN Dem Oberländischen Kleinkaliberschützenverband sind 35 Vereine angeschlossen. Diese bezahlten bisher pro Verein einen Jahresbeitrag von 70 Franken und pro Schütze mit einer Wettkampflizenz 12 Franken in der Elite- sowie 7 Franken in der Nachwuchskategorie. Diese Beiträge werden nun auf 50, 10 und 6 Franken gesenkt. So wurde es von der schriftlich durchgeführten Delegiertenversammlung beschlossen.

Aufgrund der Pandemie und mit Blick aufs ausreichende Eigenkapital in der Vereinskasse beantragte der Vorstand unter Führung von Peter Wyss (Goldswil) die Beitragssenkung und führte dazu eine Variantenabstimmung durch. An dieser beteiligten sich 30 der 35 Vereine und gaben 52 von total 82 Delegiertenstimmen ab. Dabei gab es 46 Stimmen für die Senkung aller drei Beiträge.

