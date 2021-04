SPRACHE Spitzt jemand die Löffel, denkt man nicht in erster Linie an Ostern. Tatsächlich aber geht die Redewendung auf den Feldhasen zurück – unser tierisches Ostersymbol.

KATHARINA WITTWER

In verschiedenen europäischen Kulturen wurde der Feldhase (Lepus europaeus) zum Fruchtbarkeitssymbol, weil eine Häsin drei- bis viermal pro Jahr Junge werfen kann. Als Osterbote ist der Hase im deutschsprachigen Raum seit Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt. Im Frühjahr erwachte die Natur, es wurde gesät und gepflanzt, und die Menschen hofften auf ein fruchtbares Jahr, damit sie im kommenden Winter nicht Hunger leiden mussten. Was lag also näher als – zusätzlich zum christlichen Glauben – Fruchtbarkeitssymbole aus dem Heidentum zu verehren?

Der menschliche Körper braucht Eiweiss. Fleisch konnten sich…