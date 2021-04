Bei der diesjährigen Schweizer Physik-Olympiade schnitt ein Frutigländer besonders gut ab. Im Gespräch erklärt Raphael Zumbrunn seine Faszination für Physik – und sein Flair für Fremdsprachen.

VALERIE KOLLER

Für Raphael Zumbrunn war es nicht die erste Teilnahme an der Schweizer Physik-Olympiade, aber seine bisher erfolgreichste. Er wurde kürzlich für seine Leistung mit einer Silbermedaille ausgezeichnet, eine Belohnung für den jahrelangen Einsatz des jungen Adelbodners. Seit seiner ersten Olympia-Teilnahme in der 9. Klasse, damals in der Disziplin Informatik, hat der heute 19-Jährige bei zahlreichen Wettkämpfen mitgemacht. In seinem Spitzenjahr mass sich Zumbrunn an den Olympiaden in Biologie, Chemie, Physik, Informatik, Philosophie und Mathematik. Dieses Jahr konnte er wegen des…