SKI ALPIN Viele Trainings, Entbehrungen und immer wieder irgendwo an einen Wettkampf: So sieht der Alltag ambitionierter Nachwuchssportler aus der Region aus. Am Wochenende vor Ostern konnten sich Niklas Trummer, Dario Büschlen und Sandro Zurbrügg die Lorbeeren dafür abholen. Für Trummer und Zurbrügg gab es zum Abschluss einer hervorragenden Saison Edelmetall. Und auch Büschlen gab in den letzten Monaten Vollgas – und schuf sich mit seinem FIS-Punktestand Vorteile für die kommende Saison.

Niklas Trummer wird U18-Schweizermeister im Super-G

Eine ganze Woche lang konnten sich die Nachwuchsfahrer der unteren Kader in allen Ski-Alpin-Disziplinen mit den Cracks messen. Im Rahmen der ganzwöchig ausgetragenen Schweizermeisterschaften der Swiss-Ski-Elite in Zinal wurden auch die…