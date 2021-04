Gott oder die Umwelt?

Die Präambel unserer Bundesverfassung ist beeindruckend. Sie stellt klar, dass sich kein Mensch, kein Politiker, keine Partei, keine Ideologie anmassen kann, die höchste Autorität zu sein. So beginnt unsere oberste Rechtsquelle mit den folgenden Worten: «Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung […], geben sich folgende Verfassung.»

Dieser Gottesbezug ist wichtig. Ohne Gott und ohne christliche Werte wie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, gäbe es die Schweiz in ihrer heutigen Form nicht. Egal, ob man nun ein gläubiger Christ ist oder nicht, alle freiheitsliebenden Demokraten tragen ein gewisses moralisches Leitbild in sich, welches sich an den wichtigsten Grundsätzen des Christentums orientiert.…