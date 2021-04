BIATHLON Letztes Wochenende fanden die Elite-Schweizermeisterschaften in Realp statt. Mit von der Partie waren Enya Mürner (SK Frutigen) und Jan Roth (SK Kandersteg). Beide starteten in der Jugendkategorie Jahrgang 2002–2005. In der Kategorie U16-Challenger nahm Livia Germann (JO Adelboden) teil.

Am Samstag fanden die Rennen im Massenstart statt. Alle Teilnehmer mussten nach jeder Runde je zweimal liegend und zweimal stehend mit dem Kleinkalibergewehr die 50 Meter entfernten Scheiben im Schiessstand treffen. Die 16-jährige Enya Mürner aus Reichenbach nahm zum ersten Mal an den Jugend-Biathlon-Schweizermeisterschaften teil und holte sich überraschend den Titel. Mürner verfehlte bei insgesamt 20 Schüssen nur dreimal und konnte mit einer guten Laufleistung die nächste Konkurrentin um rund…