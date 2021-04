SKI ALPIN Niklas Trummer aus Adelboden und Sandro Zurbrügg aus Frutigen können auf eine erfolgreiche und intensive Saison zurückblicken. Beide haben ihre Ziele weitgehend erfüllt.

MICHAEL SCHINNERLING

Am 12. November startete Niklas Trummer (BOSV-Juniorenkader Alpin) mit zwei Slalomrennen auf der Diavolezza. Am 9. April endete seine Saison mit dem Riesenslalom in St-Luc. «In den ersten drei FIS-Saisons (bis U19) ist es üblich, dass man noch alle Disziplinen wie Slalom, Riesenslalom, Super-G, Abfahrt und Kombi fährt», erklärt Trummer. Dem 16-Jährigen gefallen die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom am besten. «Sie sind sehr dynamisch und erfordern viel Beweglichkeit.» Seine Ziele, die FIS-Punktzahl in allen Disziplinen möglichst tief zu bringen sowie den Aufstieg ins…