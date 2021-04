AUSDAUERSPORT Jonathan Schmid wird zwischen dem 8. und dem 11. April einen Sponsorenlauf absolvieren. Ab fünf Uhr morgens nimmt er die Strecke unter die Füsse.

MICHAEL SCHINNERLING

«Die Strecke führt vom Bärgläger auf den Lavey, das sind ungefähr 700 Höhenmeter. Pro 100 Höhenmeter kann ein Beitrag gespendet werden», erklärt Jonathan Schmid aus Adelboden. Der Erlös geht an die Organisation HELP (Humanitäre Hilfe, Evangelisation, Leiterschaftstraining und Pionierdienste). Diese will drogenabhängigen und kriminellen Kindern einen Ausweg bieten. Gemäss Schmid findet der Sponsorenlauf je nach Wetter und Verhältnissen statt, jedoch sicher in den kommenden drei Tagen. «Die Idee entstand aus der Freundschaft zu Dori und Jonathan Pieren, die beide in Achseten aufgewachsen sind. Sie leiten auf den…