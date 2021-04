Hans Allenbach wurde am 3. September 1942 im Boden geboren. Zusammen mit fünf Geschwistern erlebte er eine schöne, aber strenge Jugendzeit. Die spärliche Freizeit im Winter verbrachte er mit Skispringen und -fahren. Geld für den Skilift war nicht vorhanden. Im Sommer war er oft auf der Alp im Dürrenwald. Nach dem Schulaustritt arbeitete Hans auf einem Bauernhof in Cheyres (FR). Dabei erlernte er die französische Sprache. Während dieser Zeit bestand er auch die Aufnahmeprüfung bei der Post, die über 40 Jahre sein Arbeitgeber blieb.

1966 heiratete er Hedy Stehrenberger aus dem Thurgau. Dem Paar wurden zwei Töchter geschenkt. 1968 zogen Hans und Hedy in ihr Eigenheim auf der Fuhre. Sonntags war stets Familientag, es wurde gewandert oder Ski gefahren. Mit seinen Post-Kollegen unternahm Hans…