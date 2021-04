Warmer Ziegenkäse

Kochen war schon immer eine Leidenschaft von mir. Diese hat sich dank der im Moment zuhauf zur Verfügung stehenden Zeit weiter ausgeprägt.

Wenn man schon nicht gross Besuch empfangen kann, dann kocht man für die Familie und probiert neue Rezepte aus. Deren gibt es ja zu Tausenden im Internet, aber auch in den mit Freunden getauschten Kochbüchern.

So koche ich mich durch die indische, nordafrikanische oder italienische Küche. Ich kaufe viel frisches Gemüse vom Bauern und mache Pasta und Brot meist selber. Meine Familie macht dies zum Glück mit und ist neuem Essen gegenüber aufgeschlossen – wenigstens meistens und solange es gut schmeckt.

Die Grenzen des Ausprobierens wurden mir beim Käsekuchen nun aber deutlich aufgezeigt. Hätte ich ihn klassisch und so wie immer…