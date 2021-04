JUSTIZ Wer gegen das Umwelt- und das Baurecht verstösst, muss mit harten Strafen rechnen. So erging es auch zwei Frutigländern, die am Mittwoch vor Gericht standen. Damit sie nicht noch mehr zahlen müssen, akzeptierten sie ihre zuvor erhaltenen Strafbefehle und zogen ihre Einsprachen zurück.

PETER SCHIBLI

Illegale Schuttablagerung, Waldrodungen, Verstösse gegen das Gewässerschutzgesetz: Am Regionalgericht Oberland nehmen seit einiger Zeit die Fälle von Umwelt- und Bauvergehen zu. Das Engstlig- und das Kandertal als Deliktsorte sind dabei keine Ausnahmen. Vor Gericht in Thun standen am Mittwoch zwei Frutigländer, beide mit längeren Vorgeschichten an Umweltsünden.

Die Staatsanwaltschaft warf den beiden Beschuldigten mehrfache Übertretungen gegen das Baugesetz, das Abfallgesetz, das…