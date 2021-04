FUSSBALL In mehreren Gemeinden fanden diese Woche die «Talent Days» des FC Thun statt. Am Interlakner Termin am Mittwoch nahmen auch Nachwuchskicker aus Frutigen und Reichenbach teil.

MICHAEL SCHINNERLING

«Ihr rennt um die Hütchen, bremst ab und kommt zurück», erklärte zum Auftakt Marc Blaser, Verantwortlicher für die Stufe FE-12 und die Talenterfassung. Vier Trainer des FC Thun sorgten am Mittwoch in Interlaken für einen reibungslosen Ablauf. Zuerst durften die 35 anwesenden Kinder mit dem technischen Einlaufen starten. Anschliessend spielten sie sechs gegen sechs auf dem Feld. Damit man die Kinder erkennen konnte, trugen sie blaue, weisse, grüne und gelbe Überzieher mit Nummern. «Wir machen heute nur eine Art Kennenlerntraining. Dies ist erst der Beginn. Bis wir uns entscheiden, wer zu…