«Ich finde es unglaublich, wie respektlos wir geworden sind und wie weit wir es gebracht haben», schreibt der Adelbodner Björn Zryd zu diesen Aufnahmen. Fotografiert hat er das «KO.» während des Skifahrens auf der Engstligenalp, ganz oben auf der roten Piste beim Skilift Tossen. «Herzlichen Dank für diesen ausserordentlich kreativen, naturnahen, sorgfältig ausgeführten und künstlerisch wertvollen Beitrag!», so Zryds ironischer Kommentar zur Sprayerei am Felsen. «Genau so stelle ich mir unseren Gesellschaftsfortschritt vor.» Die Engstligenalp ist ein Naturschutzgebiet. Sie gehört zu den Kulturlandschaften von nationaler Bedeutung und seit 2003 auch zu den Auengebieten von nationaler Bedeutung.

