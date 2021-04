Eine Frage der Ethik

Tempo 50 oder 30 innerorts in Frutigen? Hier scheiden sich die Geister. Wird die Angelegenheit zu einem Glaubenskrieg, fern jeder sachlichen Argumentation? Die physikalischen Gesetzmässigkeiten, dass die Energie mit der Geschwindigkeit im Quadrat und nicht linear zunimmt, gelten bekanntlich überall.

Die Lösung des Problems ist für Frutigen in Anbetracht des wachsenden Durchgangsverkehrs nicht nur eine technische, sondern vielmehr auch eine ethische Frage. In unserer Bundesverfassung steht unter anderem in der Präambel, dass die Stärke des Volkes sich am Wohl der Schwachen misst. Wer sind die Schwachen im Strassenverkehr? Die Kinder und die Senioren, das weiss man längst. Kinder sind auch mit Verkehrserziehung keine Roboter, sondern fröhliche und unbeschwerte Wesen,…