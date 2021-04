Metallkonstruktionen hier, Gasflaschen da: Was hat eine kleine Metallbaufirma aus dem Oberland mit dem grössten Flüssiggas-Anbieter der Schweiz zu tun?

Seit über 20 Jahren betreibt Mathias Germann zusammen mit zwei bis drei Mitarbeitern die Firma Mats Metall. Das Unternehmen beliefert seine Kunden von Adelboden aus mit Metall- und Stahlkonstruktionen aller Art – oft in der Region. Sobald die Fahrten in entlegene Regionen der Schweiz führen, steckt meist der grösste Kunde von Mats Metall dahinter: VITOGAZ Switzerland.

Arbeit nach Mass für den Gasflaschen-Krösus

VITOGAZ ist hierzulande der grösste Anbieter von Flüssiggas. Die grauen und grünen Gasflaschen sind bei vielen Grillfans bekannt und stehen auf unzähligen Balkonen, in Unterständen und auf Terrassen in der ganzen Schweiz. Mit einer grossen Fahrzeugflotte versorgt VITOGAZ seine Kunden landesweit mit Flüssiggas. Dazu gehören Tankstellen, Landi-Shops und andere Verkaufspunkte. Damit die Chauffeure die teils schweren Behälter nicht von Hand abladen und in die Schränke der Verkaufsstellen hieven müssen, entstand vor 15 Jahren die Idee von massgefertigten Palettenschränken. Diese Metallschränke sind eine Art Vorratskammer, die direkt bei den Verkaufspunkten platziert wird. Sie sind so gefertigt, dass VITOGAZ-Chauffeure die per Camion mitgelieferten Flaschen gleich palettenweise mit dem Stapler abladen und einreihen können. Der Vorteil: weniger Handarbeit, effizientere Abläufe und weniger Fahrten dank grösseren Vorräten bei den Shops vor Ort.

VITOGAZ setzt auf regionale Partner

Dass für die Entwicklung und Anfertigung dieser Schränke die kleine Mats Metall zum Zug kam, ist für Mathias Germann bis heute ein Glücksfall: «Dieser Auftrag beschert uns ein konstantes Arbeitsvolumen von rund 70 Stellenprozenten», so der Geschäftsleiter. «Wir sind enorm dankbar und stolz, dass wir die Schränke für VITOGAZ produzieren dürfen.» Seit 2006 wurden in Adelboden bereits rund 450 Exemplare solcher Palettenschränke hergestellt. Auch um die Auslieferung in die ganze Schweiz und die Installation am Zielort kümmert sich Mats Metall gleich selbst – und scheut keine Kosten: «Im Jahr 2012 haben wir einen neuen Lieferwagen mit einer Alu-Ladebrücke ausgestattet, auf der jeweils drei Schränke passgenau Platz finden», so Germann.

Qualität wichtiger als Kosten

Ein sicherer und verlässlicher Transport ist auch für Auftraggeber VITOGAZ wichtig. CEO Stefan Theiler betont die gute Zusammenarbeit: «Für uns ist eine so langjährige und konstante Partnerschaft enorm wertvoll. Wir hatten von unseren Kunden und Mitarbeitern immer wieder positive Rückmeldungen, was uns in unserer Entscheidung bestärkt.» Ganz bewusst setzt die VITOGAZ-Führung auf regionale Wertschöpfung – im Wissen, dass die Massanfertigung im Ausland wohl günstiger zu haben wäre. Stefan Theiler: «Wir setzen auf Qualität und Service und berücksichtigen ganz bewusst lokale Partner. Eine Produktion dieses Produktes im Ausland kommt für uns nicht in Frage.»

Eine 15-jährige Erfolgsgeschichte

Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen der kleinen Metallbaufirma und dem gewichtigen Flüssiggas-Marktführer besteht nun also schon seit 15 Jahren und ist für beide Unternehmen ein Gewinn. Das Verhältnis Kunde-Auftraggeber ist im Übrigen beidseitig: Während VITOGAZ in Adelboden die Schränke bestellt, betreibt Mats Metall eine eigene Flüssiggas-Verkaufsstelle mit Produkten von VITOGAZ. Hier holen Privatkunden ihre Flaschen selbst ab – für die Lieferung an Restaurants, Campings oder Baugeschäfte ist das Team um Mathias Germann zuständig. «Wir verkaufen mehrere Tonnen Flüssiggas pro Jahr an unsere Kunden weiter», freut er sich. Freude herrscht auch auf der anderen Seite: Dank der Logistik von Mats Metall weiss VITOGAZ die Feinverteilung von Flüssiggas im Raum Adelboden in besten Händen.

Mehr Informationen: www.matsmetall.ch www.vitogaz.ch