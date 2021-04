Im Corona-Jahr 2020 schaffte es die Schweizer Berghilfe, sowohl die Spendeneinnahmen als auch die Unterstützungsleistung fast auf dem Vorjahresniveau zu halten – allerdings mit mehr Aufwand. Die ehrenamtlichen ExpertInnen leisteten so viele unbezahlte Arbeitsstunden wie nie zuvor.

150 Arbeitstage. So viel unentgeltliche Arbeit leisteten die ehrenamtlichen Experten und Stiftungsräte der Schweizer Berghilfe im Jahr 2020. Das sind rund 15 Prozent mehr als in den Jahren zuvor. Schuld daran ist Corona. Einerseits mussten Arbeitsabläufe an die neuen Gegebenheiten angepasst und eingespielte Prozesse komplett neu entwickelt werden. Andererseits sorgte das Virus auch für zusätzliche Arbeit: die kurzfristig aufgegleiste Corona-Soforthilfe, mit der über 100 Kleinbetriebe im Berggebiet, denen die…