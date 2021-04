Wenn auch in den höheren Lagen der Frühling Einzug hält und die letzten Schneefelder schmelzen, sind die Wiesen übersät mit lauter Farbtupfern: Krokusse, so weit das Auge reicht!

MARK POLLMEIER

Viele unserer LeserInnen haben die eindrücklichen Blütenteppiche in den letzten Tagen fotografiert. Und so zahlreich die weissen und violetten Blumen auf ihren Bildern, so vielfältig sind auch ihre Namen. Allein in der Schweiz soll es mindestens zwölf Bezeichnungen für den Krokus geben, von Brennwürzli im Entlebuch über Fuatterreif in Graubünden und Guggasli im St. Galler Rheintal bis Leffrat oder Leifrat im Jura.

Edle Verwandtschaft

Andere Namen wie Saferntblümli oder Waldsaffer geben einen Hinweis darauf, aus welcher Familie die Pflanzen stammen. Das lateinische Wort crocus bedeutet nämlich…