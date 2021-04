JUSTIZ Wer als Grundeigentümer auf seinem Grundstück ein gerichtliches Fahr- oder Parkverbot beantragt, muss bereit sein, das Recht auf dem Klageweg durchzusetzen, falls gegen das Verbot Einsprache erhoben wird.

PETER SCHIBLI

Der Prozess zwischen zwei Frutigländern vor dem Regionalgericht Oberland stand am vergangenen Freitagmorgen von Anfang an unter erschwerten Bedingungen: Der Privatkläger, der verspätet eintraf, machte gleich zu Beginn der Sitzung geltend, sein Hörvermögen liege nur bei zwanzig Prozent. Deshalb möchte er im Saal ganz vorne sitzen. Gerichtspräsident Jürg Santschi wählte eine pragmatische Lösung und setzte den Rentner an den Zeugentisch, direkt vor die Richterbank, hinter eine Trennwand, und erklärte sich bereit, die Verhandlung ohne Hygienemaske zu leiten, damit der…