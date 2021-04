GESPRÄCH ZWISCHEN GLEICHGESINNTEN

B.1.617: Hey, Kollege!

Stadtmensch: Kollege? Wer bist du denn?

B.1.617: Gestatten, mein Name ist B.1.617. Man nennt mich auch «die indische Variante».

Stadtmensch: Mit dir will ich nichts zu schaffen haben!

B.1.617: Komm schon, wir sind uns doch so ähnlich – das sagt zumindest das BAG auf einem seiner Plakate (siehe unten).

Stadtmensch: Schwachsinn! Du machst dich überall und sinnlos breit und belastest die Umwelt, du wächst explosionsartig, kriegst nie genug und entwickelst dich ständig weiter, um noch bedrohlicher zu werden ...

B.1.617: … genau wie du eben.

Stadtmensch: Echt jetzt? Und warum spricht das BAG nur vom Stadtmenschen und nicht vom Menschen allgemein?

B.1.617: Weil das BAG lernfähig ist und weiss, dass man Schuldige stets konkret benennen muss.…