WITZIGE BEHÖRDEN

Mensch, da hat sich der Kanton aber einen frechen Streich einfallen lassen! Letzte Woche verschickte er einen Brief an alle noch ungeimpften Senioren und lud diese zur Immunisierung ein – sogar mit Terminvorschlag. Eigentlich eine witzige Idee. Doch nach der ewigen Impfstoff- und Terminknappheit war diese Aktion offenbar so unglaubwürdig, dass kaum jemand dem Kanton auf den Leim gegangen ist. Hinzu kommt, dass der Brief ausgerechnet am 1. April verschickt wurde. Da fliegt so eine Ente natürlich sofort auf. Allein: Das Schreiben war überhaupt nicht witzig gemeint. Bierernst stellte die Gesundheitsdirektion am Dienstag klar: «Einige Personen haben den Eindruck erhalten, es handle sich um einen Aprilscherz. Dem ist nicht so.» Die Einladung zum Impfzentrum gelte tatsächlich…