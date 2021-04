ZEIT FÜR EINEN WECHSEL

Diese Woche hat mir mein Chef mit einem leichten Stöhnen von seiner laufenden Aufräumaktion zu Hause erzählt. Was sich da so alles ansammle, wenn man ein Haus mit Garage und Keller habe. Freiwillig macht er diese Arbeit natürlich nicht, viel lieber wäre er auf einer Skitour unterwegs. Doch es muss sein: Er verlegt seinen Wohnsitz, um näher bei der Redaktion zu sein. Das hat aber nicht speziell mit mehr Kontrolle zu tun, hoffe ich zumindest …

Kleider, Möbel, Bücher – alles wird auf seine Nützlichkeit und seinen Wert geprüft – nicht den finanziellen, sondern eher den emotionalen. Dieses Ausmisten und Entrümpeln heisst oft Abschied nehmen. Bei vielen Dingen ist das unproblematisch, die liegen einfach rum. Und was mehr als etwa drei Jahre Zeit hatte, in Ruhe eine…