In Gansu gibt es neuerdings eine Ampel für Kamele.

Die moderne Signalanlage steht an einem Verkehrsknotenpunkt in der Nähe der chinesischen Wüstenstadt Dunhuang. Leuchten rote Kamele auf, müssen die zweihöckrigen Vierbeiner anhalten und die Touristen passieren lassen – zumindest in der Theorie. Ob sie sich daran halten, ist fraglich.

frutiglaender.ch