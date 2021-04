Einst machte Rita Schwob mit einer ungewöhnlichen Spendenaktion auf sich aufmerksam. Vor vier Jahren musste die gebürtige Ostschweizerin ihre zweite Heimat Frutigen verlassen. Kürzlich kehrte sie erstmals ferienhalber zurück. Ihr Aufenthalt war aber zu kurz, um all ihre Freunde zu besuchen.

KATHARINA WITTWER

Viele FrutigerInnen dürften sich an Rita Schwob erinnern. Die heute 76-Jährige klopfte 2007 mit einem roten Sparschwein an jeder Haustüre der Gemeinde an, um für den Wiederaufbau des am 22. Juni 2006 ausgebrannten Hallenbads Geld zu sammeln. Sie habe weder die Öffentlichkeit gesucht noch Ruhm einheimsen wollen, blickt sie auf ihr damaliges Engagement zurück. Vielmehr wollte sie mithelfen, dass die hiesigen Kinder die Möglichkeit hatten, schwimmen zu lernen. Sie selbst lernte erst…