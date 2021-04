Zweiter Corona-Frühling im Oberland

Naürlich wollte ich den Frühling im Oberland geniessen!

Ich meine: diese Zauberstimmung, wenn Krokusse küssen und erste Osterglocken locken!

Die Erinnerung ans letzte Jahr ist voll bunt. Und heute noch blühend: Wir hockten in Wien, um an einem Buch zu s chreiben. Dann alarmierte mich meine Freundin Cathy aus dem «Sacher»: «Ich bin noch alleine in dem Riesenkasten. Alle haben gepackt. Morgen fliege ich heim, die Österreicher schliessen die Grenzen. Und ich rate dir, deine Büchse unter den Allerwertesten zu klemmen – und ebenfalls abzureisen.»

Es tönte wie Krieg.

ABER ES WAR DER ANFANG DES CORONA-JAHRES.

Ich habe meine Mietwohnung noch in der Nacht abgeschlossen. Bin heimwärts gebrettert. Und als ich nach zehn Stunden beim Zoll in Lustenau die Schweizer…