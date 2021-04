SERIE TEIL 4 Unser Autor, Jahrgang 1931, hat die rasante Entwicklung der modernen Kommunikationstechnik miterlebt. Dabei kann er sich noch erinnern, wie man sich früher mit bunten Stofftüchern verständigte – und damit etwa die Geburt eines Kindes anzeigte.

FRITZ INNIGER

Mit dem Aufkommen des Tourismus wurden in Adelboden immer mehr Hotels gebaut. Folgerichtig musste irgendwann auch eine Kommunikationsverbindung nach aussen geschaffen werden.

Bereits 1886 wurde also in der alten Post unterhalb des Hotels Kreuz ein Telegraf installiert. Als erste Leiterin der Telegrafenzentrale wurde am 4. Juni Albertine Künzi vom Bundesrat eingesetzt. Die Besoldung betrug anfänglich zweihundert Franken – pro Jahr. Später wurde sie auf zweihundertvierzig Franken erhöht, dafür musste sich Frau Künzi auch…