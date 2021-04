MUSIK Was verbindet ein irisches Auswandererschiff mit Mitholz? Kathrin Künzi, die in Frutigen aufgewachsene Sängerin der Band «Jeanie Johnston», erklärt, weshalb sie einen Mitholz-Song für das soeben erschienene Debütalbum geschrieben hat.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Jeanie Johnston», so hiess der Kahn, der während der grossen Hungersnot Tausende von Irinnen und Iren nach Amerika brachte. Im Gepäck hatten sie das Heimweh nach der alten und die Neugier auf die neue Heimat.

Auf ihrer aktuellen CD «Tales From The Shore» erzählt die Band «Jeanie Johnston» Geschichten von Abschieden und Anfängen. Sie beinhaltet Storys über Menschen, die sich neu orientieren müssen. Dabei bedient sich die Band beim musikalischen Kulturschatz der Alten Welt und dem, was sich in der Neuen Welt daraus entwickelt hat –…