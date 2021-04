«Escape Games» im Tropenhaus

Seit Mittwoch bietet das Tropenhaus spannende Escape Games mit mehr als 30 kniffligen Rätseln und einer packenden Story an.

«Escape Games» erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Spiele laden die Besucher in Teams von zwei bis sechs Personen ein, in eine andere Welt einzutauchen und eine spannende Mission zu erfüllen. Sie bieten eine Kombination von Rätselspass, Teamarbeit und Spannung und bieten sich daher als Programm für Familien, Freunde oder Firmen an. Der Zeitaufwand beträgt eineinhalb Stunden.

Die beiden «Escape Games», inklusive aller Rätsel und Dekorationen, wurden komplett vor Ort konzipiert mit dem Ziel, die Themen aus Tropen und Wasser mit dem speziellen Eigenschaften der Spiele zu kombinieren. In zwei Räumen – «Der vergessene Tempel» und «Dieb…