Am vergangenen Mittwoch fand im Jugendraum des Kirchgemeindehauses ein Osterbasteln statt. Mit den Kindern kehrte auch wieder etwas Leben in die Räumlichkeiten ein.

Die 21 Kinder sassen gespannt an ihren Plätzen. Die Muster hatten sie schon besichtigen können, und nun hatte jeder einen mit Moosgummi präparierten Hammer in der Hand und ein Altholzbrett vor sich auf dem Tisch. Das Brett verzierten die Kinder mithilfe von Nespressokapseln mit Hasen, Schmetterlingen, Blumen und Bäumen. Gefiel den Kindern, was sie vorbereitet hatten, konnten sie nun die Nespressokapseln mit dem Hammer flach schlagen. Zeitweise war keine Unterhaltung mehr möglich. Als das Gehämmere erledigt war, durften sie die Kapseln aufkleben und mit Bändeli, Pfeifenputzer und «Chräueli» verzieren. Nach der Zvieripause, als…