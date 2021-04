GEDANKEN ZUM FEST Vieles befindet sich zurzeit nicht an seinem angestammten Platz. Das verunsichert. Für Pfarrerin Regula Dürr lädt Ostern dazu ein, Situationen neu anzuschauen. Ihre Botschaft: Wir sind nicht ausgeliefert.

Wir erleben spezielle Zeiten. Wir begegnen einander in Distanz und berühren einander kaum. Wir sind ins Homeoffice verbannt, machen Onlinesitzungen und tragen Masken. Singen ist verboten. Gemeinsame Feste werden reihenweise abgesagt. Niemals hätte ich gedacht, dass wir je einmal so aussergewöhnliche Tage, Wochen und Monate erleben. Das ist verrückt, oder?

Ich meine es im wahrsten Sinn des Wortes «ver-rückt». In unserem Alltag ist so einiges ver-rückt. Im Wörterbuch lese ich weitere Umschreibungen wie «umsetzen, umstellen, verschieben, versetzen». Das ist, wie wenn in der…