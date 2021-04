1. APRIL An Humor sollte auch in diesen Tagen nicht gespart werden, befand die «Frutigländer»-Redaktion und platzierte in der Ausgabe vom vergangenen Donnerstag gleich zwei Aprilscherze. Wer nun also die umplatzierten Wappentiere (Seite 3) als Zeitungsente entlarvte, lag zwar richtig, entdeckte aber bloss die halbe Wahrheit. Auch der kürzlich entdeckte «Frutig-Gneis», der bei der Sanierung der angeblich aus Walliser Gestein bestehenden Tellenburg bald zum Einsatz kommen solle (Seite 2), war komplett erfunden.

JUZ