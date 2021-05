TURNEN Nach dem pandemiebedingten Unterbruch hat die Geräteriege des TV Frutigen ihr Training am Freitag wieder aufgenommen. Der Auftakt in der Halle dürfte tags darauf wohl im einen oder anderen Turnermuskel nachgeklungen haben.

MARTIN WENGER

Es ist Freitagabend. Um sechs Uhr treffen sich die TurnerInnen der Geräteriege des TV Frutigen vor dem Eingang der Widi-Halle. Nach dem kategorienweisen Eintreten heisst es zuerst Hände waschen, anschliessend geht es ans Aufstellen der Geräte. Nun erfolgen ein Aufwärmen und Einturnen in kleineren Gruppen, bevor das Training an den Geräten beginnt. Organisiert wird dies gemäss Schutzkonzept so, dass es möglichst zu keiner Durchmischung von Jüngeren und Älteren kommt.

Die Leiterinnen blieben dran

Am 13. März dieses Jahres erfolgte die Schliessung der…