LAUFSPORT Am 6. Juni sollte eigentlich der 16. Blüemlisalp-Lauf stattfinden. Das OK beschloss aber, den Termin auf den 26. September zu verschieben. Unter welchen Bedingungen der Anlass durchgeführt wird, ist noch offen.

MICHAEL SCHINNERLING

Ein Knall markiert jeweils den Massenstart in der Reichenbacher Bahnhofstrasse. Flach geht es 1,5 km in Richtung Kien, es folgt ein leichter Aufstieg nach Aris. Danach führt die Strecke quer durch den Wald Richtung Kiental, dort stossen die Nordic Walker dazu und vervollständigen das Feld (nun sind es rund 900 Läufer). Von jetzt an haben die TeinehmerInnen stets das Bergmassiv im Blick, das dem Lauf seinen Namen gibt: die 2840 m ü.M. liegende Blüemlisalp. Der Lauf ist ein visuelles Erlebnis, denn unterwegs warten der Tschingelsee, der Dündenfall, die…