Bereits vor einem Jahr starteten Klassen der Oberstufenschule mit dem Projekt «Nimm miner Uugä u gugg». Nach einem pandemiebedingten Unterbruch konnte es letzte Woche nun doch noch zum Abschluss gebracht werden – wenn auch in abgeänderter Form.

MONYA SCHNEIDER

2018 hatte die Bildungs- und Kulturkommission den Wettbewerb «tête-àtête» ausgeschrieben. Denise Schürch und Eugen Klein, Lehrpersonen an der OSS, bewarben sich, und ihr Projekt wurde von der Jury angenommen. Vor über einem Jahr starteten sie mit dessen Umsetzung. Unterstützt wurden sie von den Kulturschaffenden Linda Rothenbühler, Kathrin Bigler und Christine Hasler. Geplant waren sechs Hörstationen, die in der ganzen Gemeinde Frutigen aufgestellt und am 5. Juni 2020 eröffnet werden sollten (der «Frutigländer» berichtete). Doch…