Alfred erblickte am 5. Juli 1935 als drittes Kind der Eltern Rosina und Gottfried Brügger-von Känel im Chloster in Krattigen das Licht der Welt. Während seiner Schulzeit mussten er und seine Geschwister Hans und Margrit oft in der Landwirtschaft und in der Werkstatt helfen. Im Jahr 1956 erhielt Alfred das Fähigkeitszeugnis für seinen erlernten Beruf, Schmied, welchen er bis zuletzt mit grossem Engagement ausübte.

Seinen Militärdienst leistete er in den Genietruppen als Motorfahrer. Bevor die Strassen geteert waren, fuhr er für den Staat mit Landrover und Unimog Salz und Splitter aus. Zudem baute er eine Splitterabsaugmaschine und einen Eisaufreisser und war damit sehr erfolgreich. Bei der Feuerwehr war er Motorspritzenmaschinist.

1963 heiratete er Annarösli Kummer. Den beiden wurden drei…