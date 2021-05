Heutige Wertpapiere existieren meist nur noch als elektronische Dateien. Das war früher anders, wie diese kunstvoll gestaltete Inhaber-Stammaktie von 1907 zeigt. Doch die Zeiten ändern sich. Aufgrund einer Gesetzesänderung mussten alle nicht börsenkotierten Aktiengesellschaften ihre Inhaberaktien bis am 1. Mai 2021 in Namensaktien umwandeln. Davon betroffen war auch die Niesenbahn AG, deren ordentliche Generalversammlung die nötige Umwandlung Ende April mit 90 Prozent Ja-Stimmen beschlossen hat. In den nächsten Wochen werden die 860 AktionärInnen der Niesenbahn AG über das Umtauschprozedere informiert. Die bisherigen historischen Aktien werden entwertet und in Buchwerte umgetauscht. Immerhin: Die für kraftlos erklärten Anteilscheine können auf Wunsch im Besitz der Aktionär-Innen bleiben.…