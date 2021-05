Es braucht grundlegende Reformen in der Landwirtschaft

Wenn die Bauern im Frutigland so arbeiten würden, wie das Herr Wandfluh beschreibt, wäre ja alles gut. Leider ist es aber nicht so. Regelmässig werden verbotene Mottfeuer entzündet. Es werden illegale Wege, Parkplätze und Alphütten ausgebaut, Trinkwasserfassungen und Bäche werden mit Gülle und zu viel Mist verunreinigt und auf zu wenig Land werden zu viele Tiere in ungeeigneten Ställen ohne Mistläger mit zu viel zugekauftem Futter gehalten. Es gibt sicher viele Bauernbetriebe, die gut und seriös arbeiten. Leider gibt es aber auch einige, die sich aus verschiedensten Gründen nicht an die Richtlinien halten und immer auf eine Unterstützung hoffen können. Wenn alle politisierenden Bauern ernst gemeint hätten, was Herr Wandfluh sagt, dann…